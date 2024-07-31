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Учёные выяснили, как жара влияет на сердце пожилых людей

Журнал AIM: влияние экстремальных температур на здоровье сердца

2:16
Здоровье

Исследователи из Монреальского университета выяснили, что экстремальные температуры могут увеличить риск развития бессимптомной ишемии миокарда. Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Журнал AIM: влияние экстремальных температур на здоровье сердца
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей (в среднем 28 лет), 21 здоровый пожилой человек (в среднем 67 лет) и 20 пожилых людей с ишемической болезнью сердца (около 70 лет). Участников поместили в специальное помещение с контролируемой температурой воздуха.

Учёные изменяли температуру в помещении до тех пор, пока температура тела добровольцев не повышалась на 1,5 градуса Цельсия. В ходе эксперимента измерялся минутный объём кровообращения (количество крови, перекачиваемое сердцем за минуту) до начала эксперимента и при каждом увеличении температуры тела на 0,5 градуса Цельсия.

Результаты показали, что с повышением температуры тела на 1,5 градуса Цельсия минутный объём кровообращения увеличивался на 0,8 мл/мин/г у здоровых молодых людей, на 0,7 мл/мин/г у здоровых пожилых людей и на 0,6 мл/мин/г у пожилых людей с ишемической болезнью сердца.

Учёные отмечают, что увеличение минутного объёма кровообращения в состоянии покоя является показателем возросшего риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно было установлено, что у 35% пожилых участников с ишемической болезнью сердца были обнаружены признаки бессимптомной острой ишемии миокарда, вызванной перегревом.

Это состояние обусловлено недостаточным поступлением кислорода и питательных веществ к клеткам сердечной мышцы. Острая или немая ишемия миокарда означает, что сердечная мышца страдает от недостатка кислорода без болевых ощущений, и заболевание может быть выявлено только при инструментальном обследовании. Такое состояние опасно, так как может привести к инфаркту миокарда или остановке сердца.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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