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Ученые доказали: средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений.

Nutrition Neuroscience: средиземноморская диета снижает риск деменции у пожилых

1:41
Здоровье

Учёные из Университета китайской медицины Ганьсу провели исследование, показавшее, что средиземноморская диета может значительно снизить риск когнитивных нарушений у пожилых людей, особенно у женщин старше 65 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrition Neuroscience.

Nutrition Neuroscience: средиземноморская диета снижает риск деменции у пожилых
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Средиземноморская диета включает активное потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла, а также рыбы и птицы. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных растительных веществ, эта диета защищает мозг от стресса и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В исследовании приняли участие более 2300 человек старше 60 лет. Учёные использовали многоступенчатую стратифицированную выборку участников из различных административных единиц, включая префектуры, округа, посёлки и деревни.

На начальном этапе исследования специалисты оценили когнитивные способности участников и собрали данные об их образе жизни и питании. Затем начался трёхлетний период наблюдения.

За это время у 23,8% участников наблюдалось ухудшение внимания и памяти. Исследователи выяснили, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, риск когнитивных нарушений был значительно ниже. Особенно выраженное положительное влияние диета оказала на женщин старше 65 лет.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Батагова Виолета
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