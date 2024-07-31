Как новосибирские учёные борются с агрессивными опухолями мозга

Новосибирские учёные нашли способ подавления роста опухолей мозга

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали новое соединение, способное подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Эти данные могут помочь в создании новых лекарственных препаратов для лечения мультиформной глиобластомы, сообщила пресс-служба института ТАСС.

Фото: NASA is licensed under public domain

Злокачественные опухоли производят различные белки, которые стимулируют их рост. Один из таких белков усиливает подвижность клеток глиобластомы, способствуя их быстрому распространению в здоровые ткани мозга.

"В клеточных экспериментах учёные обнаружили соединение, известное как солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект. Клетки глиобластомы, обработанные СПМА, почти не реагируют на действие этого белка", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, это соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду, основному препарату для лечения глиобластомы, и подавляет их способность к колонизации окружающего пространства.

"Наше соединение показало выраженный анти-глиобластомный потенциал как в клеточных экспериментах, так и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА эффективно блокируют рост глиобластомы у мышей, при этом эффективность сравнима со стандартной химиотерапией", — сказал старший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Андрей Марков. С помощью компьютерного моделирования и экспериментов учёные выяснили, что СПМА может связываться с белками-рецепторами на поверхности опухолевых клеток и препятствовать дальнейшему проникновению сигнала. "Это приводит к значительному ослаблению агрессивности клеток глиобластомы", — подчеркнул Марков.

Мультиформная глиобластома является самой распространённой и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на успехи в области хирургии, химио- и радиотерапии, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии составляет не более 15 месяцев. Новосибирские учёные надеются, что их открытия помогут разработать новые противоопухолевые препараты, которые смогут блокировать диффузный рост и рецидивирование глиобластомы, а также повысить её чувствительность к химиотерапии.