Флеболог раскрыл россиянам первые возникновения появления тромбов

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Врач Уфимцев: первый признак тромбоза - отёк ног

1:19
Здоровье

В жаркую погоду возрастает вероятность образования тромбов. Чтобы предотвратить тромбоз, необходимо увеличить потребление жидкости и больше двигаться. Об этом сообщил врач-хирург высшей категории и флеболог Андрей Уфимцев в эфире радио Sputnik.

Врач Уфимцев: первый признак тромбоза - отёк ног
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

При недостаточной физической активности венозная кровь может застаиваться, что приводит к тромбозу — образованию плотных сгустков крови на стенках сосудов. Это может вызвать нарушения кровоснабжения жизненно важных органов. По словам Андрея Уфимцева, пациенты часто не осознают, что находятся под угрозой. Одним из первых симптомов этой патологии является постоянный отёк ног, который не проходит даже утром.

"По болевым ощущениям — это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени. Ощущения, сравнимые с перегрузкой мышц после длительной физической нагрузки", — объяснил врач.

Для снижения риска тромбообразования в жару врач рекомендовал пить больше жидкости и вести активный образ жизни, чтобы предотвратить сгущение и застой крови. Чтобы точно диагностировать проблему и оценить состояние вен, лучше всего пройти ультразвуковое дуплексное сканирование.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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