Психиатр-нарколог Василий Шуров, член Национальной наркологической лиги, отметил, что одним из первых признаков алкоголизма является потеря естественного защитного механизма в виде рвотного рефлекса после приёма алкоголя, а также привычка пить без всякой причины, сообщает NEWS.ru.
"После выпитого алкоголя у вас пропадает рвотный рефлекс. Это первый и один из главных признаков. Человек может выпить больше, чем он выпивал обычно. Также при проявлении алкоголизма пропадает количественный контроль. Возможно, раньше вам хватало стакана, а сейчас уже нужно две бутылки", — объяснил врач.
Кроме того, Шуров подчеркнул, что у человека, страдающего алкоголизмом, постепенно уменьшается число ситуаций, при которых он решает выпить, и он начинает пить без всякого повода. В результате, он перестаёт учитывать возможные последствия своих действий, такие как пропуск важных встреч или работы, и продолжает употреблять алкоголь.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.