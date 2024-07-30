Нарколог назвал первые признаки алкоголизма

Нарколог Шуров: первый признак алкоголизма - отсутствие рвотного рефлекса

Психиатр-нарколог Василий Шуров, член Национальной наркологической лиги, отметил, что одним из первых признаков алкоголизма является потеря естественного защитного механизма в виде рвотного рефлекса после приёма алкоголя, а также привычка пить без всякой причины, сообщает NEWS.ru.

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"После выпитого алкоголя у вас пропадает рвотный рефлекс. Это первый и один из главных признаков. Человек может выпить больше, чем он выпивал обычно. Также при проявлении алкоголизма пропадает количественный контроль. Возможно, раньше вам хватало стакана, а сейчас уже нужно две бутылки", — объяснил врач.

Кроме того, Шуров подчеркнул, что у человека, страдающего алкоголизмом, постепенно уменьшается число ситуаций, при которых он решает выпить, и он начинает пить без всякого повода. В результате, он перестаёт учитывать возможные последствия своих действий, такие как пропуск важных встреч или работы, и продолжает употреблять алкоголь.