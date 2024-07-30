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Заслуженный врач РФ предупредил, как можно заразиться лихорадкой Западного Нила

Врач Осипов пояснил, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно через комаров

1:32
Здоровье

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов поделился подробностями о лихорадке Западного Нила, и ответил на вопрос, может ли она вызвать эпидемию, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Врач Осипов пояснил, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно через комаров
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, CC BY 2.0

Стало известно, что в Татарстане выявлено уже 6 случаев заражения лихорадкой. Один пациент прошел лечение успешно, другие ещё остаются в больнице.

По словам врача, стоит помнить, что заразиться этим заболеванием напрямую от человека невозможно. Но есть другие пути заражения.

"Изначально резервуаром лихорадки являются птицы. Комары пьют их кровь и вместе с этим становятся переносчиками инфекции. Затем, при укусе человека, могут заразить и его. Дальше люди не могут передать инфекцию ни одним из путей. Но если комар укусит больного, а затем здорового человека, то риск заражения есть, его нельзя исключать", — пояснил Осипов.

Осипов отметил, что пока нет вероятности того, что лихорадка дойдет до Московской области. Её может завезти турист, но Роспотребнадзор делает всё возможное, чтобы такого не произошло.

Врач добавил, что течение заболевания тяжелое: поднимается высокая температура, появляются боли в животе, ломота в теле, головная боль, рвота. При последней вспышке лихорадки в 1998 году в Волгоградской области умерло 40 человек из 800 заболевших.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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