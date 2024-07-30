Даже самые обычные летние ягоды и фрукты могут быть смертельно опасными для человека: как распознать отравление?

Скрытая угроза летнего стола: как распознать отравление после арбуза и дыни?

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деятельность бактерий может спровоцировать пищевое отравление даже из-за самых популярных в летний период арбуза и дыни. В беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о симптомах, которые могут говорить об отравлении ягодами и фруктами.

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"Арбузы, дыни, любая другая еда протухают, загнивают, там разлагаются патогены и бактерии, образуются их токсины. Это и вызывает симптомы. Симптомы стандартные. Тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе, может подняться температура, головная боль. Но основное — это, конечно, то, что я назвал, связанное с очищением организма. Это либо через рот с тошнотой, либо через задний проход с жидким стулом, диареей", — отметил врач.

По его словам, чем тяжелее отравление, тем хуже оно проявляется. В частности, из-за постоянно рвоты человек может потерять слишком много солей из организма, а вместе с ней выводится слишком много жидкости и человек страдает обезвоживанием.

"И это является основной причиной смерти от отравлений. Именно потеря электролитных растворов, которые обеспечивают и проведение нервных импульсов при сокращении сердца. То же самое происходит, если слишком обильная, долгая диарея, то есть жидкий стул. Тоже потеря жидкости и минералов. Если же там не рвота, а диарея с кровью, то можно потерять и существенное количество крови", — добавил гастроэнтеролог.

Даже самые обычные летние ягоды и фрукты могут быть смертельно опасными для человека: как распознать отравление?