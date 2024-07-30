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Во фруктовом льде нет жира, но есть другой не менее вредный ингредиент

Нутрициолог Вишнякова не считает, что фруктовый лёд лучше для здоровья, чем пломбир

1:26
Здоровье

Многие люди, следящие за фигурой, предпочитают фруктовый лёд сливочному мороженому, так как считают его более полезным. Однако оба этих десерта содержат много сахара и могут привести к проблемам со здоровьем при чрезмерном употреблении.

Нутрициолог Вишнякова не считает, что фруктовый лёд лучше для здоровья, чем пломбир
Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, CC BY-SA 4.0

Виктория Вишнякова, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, отмечает, что во фруктовом льде вместо насыщенных жиров содержится много сахара. Она также подчёркивает, что регулярное употребление большого количества сахара и насыщенных жиров опасно для здоровья.

"Глюкозный сироп нередко добавляют для того, чтобы добиться нужной текстуры. Нельзя сказать, что вреднее: насыщенные жиры или сахар. Регулярный избыток и того, и другого — опасен", — сказала Вишнякова в разговоре с "Едим Дома".

Сливочное мороженое содержит меньше сахара, так как в нём присутствует естественный подсластитель — лактоза. Однако Виктория Вишнякова рекомендует обращать внимание не на количество сахара и насыщенных жиров в холодных десертах, а на общую калорийность рациона и его сбалансированность.

Специалист указывает, что важно следить за общим количеством потребляемых калорий и сбалансированностью рациона, а не выбирать между фруктовым льдом и сливочным мороженым.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
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