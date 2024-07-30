Во фруктовом льде нет жира, но есть другой не менее вредный ингредиент

Многие люди, следящие за фигурой, предпочитают фруктовый лёд сливочному мороженому, так как считают его более полезным. Однако оба этих десерта содержат много сахара и могут привести к проблемам со здоровьем при чрезмерном употреблении.
Виктория Вишнякова, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, отмечает, что во фруктовом льде вместо насыщенных жиров содержится много сахара. Она также подчёркивает, что регулярное употребление большого количества сахара и насыщенных жиров опасно для здоровья.
"Глюкозный сироп нередко добавляют для того, чтобы добиться нужной текстуры. Нельзя сказать, что вреднее: насыщенные жиры или сахар. Регулярный избыток и того, и другого — опасен", — сказала Вишнякова в разговоре с "Едим Дома".
Сливочное мороженое содержит меньше сахара, так как в нём присутствует естественный подсластитель — лактоза. Однако Виктория Вишнякова рекомендует обращать внимание не на количество сахара и насыщенных жиров в холодных десертах, а на общую калорийность рациона и его сбалансированность.
Специалист указывает, что важно следить за общим количеством потребляемых калорий и сбалансированностью рациона, а не выбирать между фруктовым льдом и сливочным мороженым.
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