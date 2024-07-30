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Учёные определили, кого больше всего любят заразные клещи

Составлен портрет типичной жертвы клеща: мужчина 30-39 лет

1:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека выяснили, кто больше рискует стать жертвой иксодового клеща. Анализ данных более 25 тысяч покусанных в Иркутской области лёг в основу исследования, опубликованного в Ticks and tick-borne diseases (Q1).

Составлен портрет типичной жертвы клеща: мужчина 30-39 лет
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Чаще всего клещи присасываются к горожанам (70%) активного возраста — 30-74 лет (около 62%). Опасные паразиты предпочитают мужчин, на которых нападают (по убыванию): во время отдыха на природе, на даче, сборе дикоросов, при работе в очаговых территориях. У женщин сопряжённые с риском занятия отличаются — это дача, отдых на природе, посещение кладбища, реже отмечаются случаи переноса клещей с растений или домашних животных.

Если резюмировать, то типичная жертва иксодового клеща — мужчина 30-39 лет.

В Иркутской области водятся порядка 10 видов иксодовых клещей, способных заразить человека вирусной или бактериальной инфекцией. Самая распространённая — клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), встречающийся у 22% исследованных кровососущих. 1% клещей — переносчики энцефалита.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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