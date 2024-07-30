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Биолог рассказала, какой вред для здоровья несёт в себе популярный напиток бабл-ти

Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса

1:15
Здоровье

Биолог Ирина Лялина предупредила о вреде популярного напитка бабл-ти для здоровья. Злоупотребление этим напитком может привести к развитию кариеса, ожирения, проблем с желудочно-кишечным трактом и других заболеваний.

Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса
Фото: commons.wikimedia.org by takuma mori, CC BY 2.0

Один из основных ингредиентов бабл-ти — шарики из тапиоки, которые состоят преимущественно из крахмала и не содержат пищевых волокон и питательных веществ. Это делает их источником пустых калорий, что может привести к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса, пишет Life.

Кроме того, употребление шариков из тапиоки может быть опасным, так как существует риск подавиться ими. Особенно это касается людей с нарушением глотательного рефлекса.

Также в напитке часто содержится много сахара, избыток которого может спровоцировать развитие диабета и кариеса. Нередко в бабл-ти добавляют кремы и сиропы, что значительно увеличивает его калорийность.

Ирина Лялина советует не злоупотреблять бабл-ти, чтобы не навредить своему здоровью. При умеренном употреблении напиток может стать хорошим источником энергии и белка.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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