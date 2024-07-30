Биолог рассказала, какой вред для здоровья несёт в себе популярный напиток бабл-ти

Биолог Ирина Лялина предупредила о вреде популярного напитка бабл-ти для здоровья. Злоупотребление этим напитком может привести к развитию кариеса, ожирения, проблем с желудочно-кишечным трактом и других заболеваний.
Один из основных ингредиентов бабл-ти — шарики из тапиоки, которые состоят преимущественно из крахмала и не содержат пищевых волокон и питательных веществ. Это делает их источником пустых калорий, что может привести к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса, пишет Life.
Кроме того, употребление шариков из тапиоки может быть опасным, так как существует риск подавиться ими. Особенно это касается людей с нарушением глотательного рефлекса.
Также в напитке часто содержится много сахара, избыток которого может спровоцировать развитие диабета и кариеса. Нередко в бабл-ти добавляют кремы и сиропы, что значительно увеличивает его калорийность.
Ирина Лялина советует не злоупотреблять бабл-ти, чтобы не навредить своему здоровью. При умеренном употреблении напиток может стать хорошим источником энергии и белка.
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