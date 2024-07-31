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Эти продукты должны быть всегда в вашем холодильнике: и вот почему

Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию

2:05
Здоровье

В наши дни существует так много продуктов, которые вы можете купить, поэтому довольно легко растеряться, делая покупки в продуктовом магазине.

Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Вот несколько советов о том, какие продукты вы всегда должны держать в холодильнике.

Свежие овощи

Хранение ряда свежих овощей позволяет добавлять их в салаты, жаркое, гарниры или закуски.

Выбирайте универсальные варианты, такие как листовая зелень (шпинат, капуста), болгарский перец, морковь, брокколи и цветная капуста. Эти овощи содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку для сбалансированного питания.

Свежие фрукты

Наполните холодильник свежими фруктами и получите полезные альтернативы закускам и универсальные ингредиенты для смузи, десертов или начинок.

Покупайте разнообразные фрукты, такие как цитрусы, яблоки и виноград, которые содержат множество витаминов, антиоксидантов и натуральную сладость.

Яйца

Яйца являются универсальным источником белка и могут использоваться в различных блюдах, от завтрака до ужина. Они богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами.

Молочные продукты

Молоко, йогурт и сыр — это незаменимые молочные продукты, которые содержат кальций, белок и другие питательные вещества.

Йогурт содержит пробиотики, и его можно употреблять в качестве перекуса или добавлять в смузи. Сыр может использоваться в бутербродах, пасте или салатах.

Нежирные белки

Наличие в холодильнике нежирных белков, таких как куриная грудка без кожи, рыбное филе или тофу, обеспечивает источник белка для ваших блюд.

Эти продукты можно готовить на гриле, запекать или жарить, обеспечивая организм незаменимыми аминокислотами, омега-3 жирными кислотами и другими питательными веществами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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