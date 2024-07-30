Нутрициолог развеяла миф о том, что дыню нужно есть отдельно от других продуктов

Нутрициолог Вишнякова: несочетаемость дыни с другими продуктами — это всего лишь миф

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дыни считаются очень полезными фруктами, но существует мнение, что их нельзя сочетать с другими продуктами. Однако это не так, утверждает нутрициолог Виктория Вишнякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Специалист подчеркнула, что и арбузы, и дыни можно комбинировать с любыми продуктами, если это вкусно. Нет никаких предписаний, что арбуз или дыню нужно есть отдельно или с определёнными продуктами. Реакция каждого организма индивидуальна, поэтому не стоит бояться экспериментировать в гастрономическом плане, отметила эксперт.

"Одно из знаменитых национальных блюд Испании — дыня с хамоном. Они веками его едят и популяция еще не вымерла. Нет предписаний, что арбуз или дыню нужно есть отдельно или с чем-то определённым. Это только ваша индивидуальная реакция. Не бойтесь пробовать новые сочетания. Например, можно добавить дыню в листовой салат с курицей или индейкой", — сказала Вишнякова в беседе с "Едим Дома".

Дыни и арбузы, как и другие фрукты и овощи, положительно влияют на здоровье. В день человеку необходимо съедать не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод. Конец июля — идеальное время, чтобы разнообразить свой рацион этими вкусными и полезными продуктами.