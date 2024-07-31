3 совета по отношениям от психологов: важная информация

Психологи дали советы, как улучшить отношения в паре

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Построить здоровые отношения не так просто, как кажется. Вот несколько советов от психологов по взаимоотношениям.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, CC0

Будьте независимы

Это значит, что важно сохранять свою автономию в отношениях. Например, важно иметь друзей, свои интересы, увлечения. Психологи считают, что партнер не может удовлетворить все потребности в отношениях.

Именно поэтому важно иметь собственное пространство в отношениях и заниматься тем, что вам нравится, независимо от партнера. Поддерживайте связь с друзьями и семьей, чтобы ваш партнер не был для вас единственным источником общения.

Будьте романтичны

Одним из самых важных факторов страсти в отношениях является романтика. Важно паре ходить на свидания, дарить подарки или сюрпризы.

Вы также можете спросить своего партнера, чего он хочет и каковы его потребности. Организовывайте совместный отдых, путешествия.

Работайте над собой

Отношения требуют работы над ошибками. После конфликтов и ссор важно сделать выводы и изменить свои модели поведения.

Однако не стоит пытаться исправлять своего партнера, так как это невозможно. Примите своего партнера, но постарайтесь быть лучшей версией себя. Партнер также должен вкладываться в отношения и быть внимательным.