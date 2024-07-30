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Нейрохирург развеял устойчивые мифы, касающиеся операций на позвоночнике

Нейрохирург Наумов: большинство болезней позвоночника вылечить вполне реально

2:59
Здоровье

Заболевания позвоночника являются одной из самых распространённых проблем со здоровьем среди населения. Согласно данным ВОЗ, около 80 % людей страдают от различных болезней опорно-двигательного аппарата, преимущественно в возрасте от 30 до 50 лет. Однако многие люди откладывают лечение или избегают его из-за стереотипов, связанных с нейрохирургией.

Нейрохирург Наумов: большинство болезней позвоночника вылечить вполне реально
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Как рассказал врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, руководитель лаборатории позвоночника СПб НИИФ Денис Наумов в разговоре с NewsInfo.Ru, один из главных мифов о заболеваниях позвоночника — это восприятие их как приговора. Люди часто строят самые пессимистичные сценарии лечения и прогнозы, считая, что при развитии патологии позвоночника возможности её решения просто не существует. Это приводит к мыслям об инвалидизации, что, безусловно, не соответствует действительности.

Большинство заболеваний позвоночника можно вылечить как консервативными, так и хирургическими методами. Наиболее распространённые заболевания — это дегенеративно-дистрофические процессы, такие как грыжи, протрузии, сколиозы и другие. Механизмы лечения этих болезней давно разработаны и абсолютно безопасны.

Также существует заблуждение относительно хирургического лечения позвоночника. Многие считают, что операции на позвоночник с большой вероятностью приведут к параличу. Однако современные технологии и методики позволяют проводить операции малоинвазивно, через небольшие проколы в теле, с использованием микроскопов, навигационных систем и роботизированных устройств, что значительно снижает риск осложнений.

"Современные операции проводятся малоинвазивно, то есть через небольшие проколы в теле, с использованием передовых технологий — микроскопов, навигационных систем и роботизированных устройств, что значительно снижает риск осложнений. Как и любые хирургические вмешательства операции на позвоночник имеют свои риски, однако их можно минимизировать, если обращаться в специализированные центры и к опытным хирургам, с опытом работы от пяти лет", — сказал Наумов.

Ещё один миф связан с опасениями людей вести малоподвижный образ жизни после операции. На самом деле современные конструкции, используемые для лечения заболеваний позвоночника, гибкие и динамические, что позволяет сохранить подвижность позвоночника и обеспечить такой же уровень активности, как и до операции.

От операции пациентов останавливает не только страх, но и финансовый вопрос. Однако россияне могут получить бесплатную хирургическую помощь по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), что открывает доступ к современным методам лечения для большего числа людей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Аксёнов Юрий
Проводит полное клинико-неврологическое обследование, анализ КТ и МРТ томограмм, проводит лечение последствий черепно-мозговых травм, болевых синдромов при дегенеративных заболеваниях позвоночника.
Специалист Мезин Андрей
Специалист в области минимально-инвазивной хирургии позвоночника и спинного мозга, интервенционного лечения болевых синдромов – блокады нервных корешков, межпозвонковых суставов выполняемые с использованием нейронавигации, радиочастотная денервация межпозвонковых суставов, хирургического лечения широкого спектра заболеваний позвоночника и спинного мозга.
Специалист Ходневич Андрей
Занимается диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.
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