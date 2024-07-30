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Опровергнут самый живучий миф о столбняке

Врач Стольная назвала тризм одним из первых симптомов столбняка

1:40
Здоровье

Не всякая ссадина или царапина может стать причиной столбняка — распространённый миф об этой опасной болезни развеяла врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Стольная.

Врач Стольная назвала тризм одним из первых симптомов столбняка
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/764207 by PxHere, PDM

Она объяснила "Ленте.ру", что заражение спорами бактерий Clostridium tetani возможно при неблагоприятном стечении обстоятельств, таких как:

  • проникающее ранение, например, огнестрельное;
  • некроз — омертвение тканей организма, например, после тяжёлого обморожения или ожога;
  • попадание в рану инфицированных инородных предметов, например, ржавого гвоздя;
  • локальное сдавление тканей и нарушение кровотока, например, из-за открытого перелома;
  • попадание в рану не только возбудителя столбняка, но и других видов бактерий.

Инкубационный период может продолжаться от 1 до 30 дней, обычно от 6 до 14. Чем быстрее начинается заболевание, тем тяжелее оно протекает.

"Сначала человек может ощущать общее недомогание, озноб, скованность в теле, тянущие боли в области раны. Один из первых симптомов столбняка — тризм — непроизвольные спазмы жевательных мышц, из-за которых пациенту может быть сложно открывать рот. Далее появляются спазмы мимических мышц, трудности с глотанием, затем — болезненные судороги мышц всего тела", — рассказала врач.

Важно понимать, что если симптомы появились, значит бактерии уже развили бурную деструктивную деятельность в организме, и лечение может быть довольно непростым с неблагоприятным прогнозом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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