Опровергнут самый живучий миф о столбняке

Врач Стольная назвала тризм одним из первых симптомов столбняка

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не всякая ссадина или царапина может стать причиной столбняка — распространённый миф об этой опасной болезни развеяла врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Стольная.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/764207 by PxHere, PDM

Она объяснила "Ленте.ру", что заражение спорами бактерий Clostridium tetani возможно при неблагоприятном стечении обстоятельств, таких как:

проникающее ранение, например, огнестрельное;

некроз — омертвение тканей организма, например, после тяжёлого обморожения или ожога;

попадание в рану инфицированных инородных предметов, например, ржавого гвоздя;

локальное сдавление тканей и нарушение кровотока, например, из-за открытого перелома;

попадание в рану не только возбудителя столбняка, но и других видов бактерий.

Инкубационный период может продолжаться от 1 до 30 дней, обычно от 6 до 14. Чем быстрее начинается заболевание, тем тяжелее оно протекает.

"Сначала человек может ощущать общее недомогание, озноб, скованность в теле, тянущие боли в области раны. Один из первых симптомов столбняка — тризм — непроизвольные спазмы жевательных мышц, из-за которых пациенту может быть сложно открывать рот. Далее появляются спазмы мимических мышц, трудности с глотанием, затем — болезненные судороги мышц всего тела", — рассказала врач.

Важно понимать, что если симптомы появились, значит бактерии уже развили бурную деструктивную деятельность в организме, и лечение может быть довольно непростым с неблагоприятным прогнозом.