Опровергнут самый живучий миф о столбняке

Не всякая ссадина или царапина может стать причиной столбняка — распространённый миф об этой опасной болезни развеяла врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Стольная.
Она объяснила "Ленте.ру", что заражение спорами бактерий Clostridium tetani возможно при неблагоприятном стечении обстоятельств, таких как:
Инкубационный период может продолжаться от 1 до 30 дней, обычно от 6 до 14. Чем быстрее начинается заболевание, тем тяжелее оно протекает.
"Сначала человек может ощущать общее недомогание, озноб, скованность в теле, тянущие боли в области раны. Один из первых симптомов столбняка — тризм — непроизвольные спазмы жевательных мышц, из-за которых пациенту может быть сложно открывать рот. Далее появляются спазмы мимических мышц, трудности с глотанием, затем — болезненные судороги мышц всего тела", — рассказала врач.
Важно понимать, что если симптомы появились, значит бактерии уже развили бурную деструктивную деятельность в организме, и лечение может быть довольно непростым с неблагоприятным прогнозом.
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