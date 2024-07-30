Здоровье сердца в некоторой степени зависит от диеты.
Практически все свежие фрукты и овощи полезны для сердца. Добавьте в свой рацион как можно больше яблок, груш и цитрусовых.
Кроме того, полезны для сердечно-сосудистой системы ягоды — малина, смородина, черника, ежевика, клюква. Они содержат много витаминов и минералов, а также повышают уровень гемоглобина в крови. Диетологи рекомендуют добавлять в рацион продукты, богатые калием. Например, бананы, хурму, грейпфрут, гранат.
Продукты, которые содержат омега-3, также полезны для сердца. Полезные жиры содержатся в рыбе и морепродуктах — лососе, скумбрии, тунце, мидиях, кальмарах, креветках, печени трески. Кроме того, полезные жирные кислоты содержатся в грецких орехах, куриных яйцах, авокадо, семенах кунжута, семенах льна.
Если следить за разнообразием и составом своего рациона, риск сердечных заболеваний будет ниже.
Ваш рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Продукты питания должны чередоваться и изменяться так, чтобы организм получал из пищи разные виды витаминов и минералов.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.