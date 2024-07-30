Как питаться, чтобы сохранить здоровье сердца: простые правила

Какие продукты помогут сохранить здоровье сердца

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье сердца в некоторой степени зависит от диеты.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Какие продукты полезны для сердца

Практически все свежие фрукты и овощи полезны для сердца. Добавьте в свой рацион как можно больше яблок, груш и цитрусовых.

Кроме того, полезны для сердечно-сосудистой системы ягоды — малина, смородина, черника, ежевика, клюква. Они содержат много витаминов и минералов, а также повышают уровень гемоглобина в крови. Диетологи рекомендуют добавлять в рацион продукты, богатые калием. Например, бананы, хурму, грейпфрут, гранат.

Продукты, которые содержат омега-3, также полезны для сердца. Полезные жиры содержатся в рыбе и морепродуктах — лососе, скумбрии, тунце, мидиях, кальмарах, креветках, печени трески. Кроме того, полезные жирные кислоты содержатся в грецких орехах, куриных яйцах, авокадо, семенах кунжута, семенах льна.

Если следить за разнообразием и составом своего рациона, риск сердечных заболеваний будет ниже.

Ваш рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Продукты питания должны чередоваться и изменяться так, чтобы организм получал из пищи разные виды витаминов и минералов.