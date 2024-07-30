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Врач рассказала, как обезопасить себя от авиатромбов во время полёта на самолёте

Врач Шамсиева посоветовала больше пить в самолёте для снижения риска авиатромбов

2:01
Здоровье

Длительное пребывание в сидячем положении в салоне самолёта может привести к образованию плотных кровяных сгустков, которые замедляют и блокируют кровоток. Об этом напомнила врач-терапевт, гематолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Зарина Шамсиева.

Врач Шамсиева посоветовала больше пить в самолёте для снижения риска авиатромбов
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Неудобное положение ног и пониженное содержание кислорода в воздухе (из-за снижения давления в салоне до 75,8 кПа) усиливают свёртываемость крови. К этому добавляется ещё и небольшое расстояние между креслами — всего 71 сантиметр. Особенно сложно приходится людям с избыточным весом.

В группе риска находятся офисные работники, фрилансеры, любители видеоигр, профессиональные водители и другие люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Вероятность развития тромбоза у них повышается в среднем на 24% каждый год, пишет сайт aif.ru.

Для оценки рисков развития тромбоза следует ответить на следующие вопросы:

  • был ли у вас ранее тромбоз сосудов, курите ли вы;
  • как давно вы перенесли операцию, особенно если она была под наркозом;
  • страдаете ли вы онкологическими заболеваниями;
  • есть ли у вас нарушения свёртываемости крови;
  • в норме ли ваш вес;
  • принимаете ли вы оральные контрацептивы или менопаузальную гормональную терапию.

Чтобы снизить риск образования тромбов во время полёта, рекомендуется:

  • пить больше воды;
  • употреблять лёгкую пищу, богатую клетчаткой, сухофруктами, цитрусовыми и ягодами (кроме смородины и шиповника);
  • сгибать и разгибать стопы во время сидения;
  • отказаться от алкоголя, снотворного и привычки класть ногу на ногу;
  • выбрать для полёта удобную одежду без пояса;
  • выбирать места у аварийных выходов с большим расстоянием между сиденьями;
  • по возможности вставать и ходить по салону.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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