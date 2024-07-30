Врач рассказала, как обезопасить себя от авиатромбов во время полёта на самолёте

Длительное пребывание в сидячем положении в салоне самолёта может привести к образованию плотных кровяных сгустков, которые замедляют и блокируют кровоток. Об этом напомнила врач-терапевт, гематолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Зарина Шамсиева.
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Неудобное положение ног и пониженное содержание кислорода в воздухе (из-за снижения давления в салоне до 75,8 кПа) усиливают свёртываемость крови. К этому добавляется ещё и небольшое расстояние между креслами — всего 71 сантиметр. Особенно сложно приходится людям с избыточным весом.
В группе риска находятся офисные работники, фрилансеры, любители видеоигр, профессиональные водители и другие люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Вероятность развития тромбоза у них повышается в среднем на 24% каждый год, пишет сайт aif.ru.
Для оценки рисков развития тромбоза следует ответить на следующие вопросы:
был ли у вас ранее тромбоз сосудов, курите ли вы;
как давно вы перенесли операцию, особенно если она была под наркозом;
страдаете ли вы онкологическими заболеваниями;
есть ли у вас нарушения свёртываемости крови;
в норме ли ваш вес;
принимаете ли вы оральные контрацептивы или менопаузальную гормональную терапию.
Чтобы снизить риск образования тромбов во время полёта, рекомендуется:
пить больше воды;
употреблять лёгкую пищу, богатую клетчаткой, сухофруктами, цитрусовыми и ягодами (кроме смородины и шиповника);
сгибать и разгибать стопы во время сидения;
отказаться от алкоголя, снотворного и привычки класть ногу на ногу;
выбрать для полёта удобную одежду без пояса;
выбирать места у аварийных выходов с большим расстоянием между сиденьями;
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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