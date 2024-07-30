Врач рассказала, как обезопасить себя от авиатромбов во время полёта на самолёте

Врач Шамсиева посоветовала больше пить в самолёте для снижения риска авиатромбов

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное пребывание в сидячем положении в салоне самолёта может привести к образованию плотных кровяных сгустков, которые замедляют и блокируют кровоток. Об этом напомнила врач-терапевт, гематолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Зарина Шамсиева.

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Неудобное положение ног и пониженное содержание кислорода в воздухе (из-за снижения давления в салоне до 75,8 кПа) усиливают свёртываемость крови. К этому добавляется ещё и небольшое расстояние между креслами — всего 71 сантиметр. Особенно сложно приходится людям с избыточным весом.

В группе риска находятся офисные работники, фрилансеры, любители видеоигр, профессиональные водители и другие люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Вероятность развития тромбоза у них повышается в среднем на 24% каждый год, пишет сайт aif.ru.

Для оценки рисков развития тромбоза следует ответить на следующие вопросы:

был ли у вас ранее тромбоз сосудов, курите ли вы;

как давно вы перенесли операцию, особенно если она была под наркозом;

страдаете ли вы онкологическими заболеваниями;

есть ли у вас нарушения свёртываемости крови;

в норме ли ваш вес;

принимаете ли вы оральные контрацептивы или менопаузальную гормональную терапию.

Чтобы снизить риск образования тромбов во время полёта, рекомендуется:

пить больше воды;

употреблять лёгкую пищу, богатую клетчаткой, сухофруктами, цитрусовыми и ягодами (кроме смородины и шиповника);

сгибать и разгибать стопы во время сидения;

отказаться от алкоголя, снотворного и привычки класть ногу на ногу;

выбрать для полёта удобную одежду без пояса;

выбирать места у аварийных выходов с большим расстоянием между сиденьями;

по возможности вставать и ходить по салону.