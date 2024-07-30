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Как правильно питаться, по мнению диетологов: важные принципы

Советы диетологов, как перейти к правильному питанию

1:42
Здоровье

Питание является ключом к психическому, физическому здоровью и благополучию.

Советы диетологов, как перейти к правильному питанию
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Как сделать свой рацион более сбалансированным

Если у вас мало времени на готовку, планируйте свое питание заранее. Можно приготовить несколько порций на потом или заморозить подготовленные продукты.

Это будет более здоровым вариантом, чем есть фастфуд и полуфабрикаты. Выбирайте полезные перекусы — орехи, мюсли, ягоды, фрукты, цельнозерновые сухари, сыры. Такой перекус будет намного полезнее чипсов или шоколада. 

Начните правильно питание с продуктов, которые вам нравятся, а затем пробуйте что-то новое. Добавьте в свой рацион как можно больше свежих овощей, фруктов и листовой зелени. Например, авокадо, болгарский перец, батат, помидоры, базилик, кинза, огурцы, шпинат.

Если вы любите помидоры, попробуйте сочетать их с базиликом и паприкой и любыми специями. Авокадо хорошо сочетается с яйцами, ветчиной и кунжутом. Свежие ягоды можно добавлять в йогурт, каши или мюсли.

Переходите на нежирные сорта мяса — индейку, курицу, кролика. Добавьте в свой рацион разные виды рыбы и морепродукты — тунец, лосось, скумбрия, креветки, мидии, кальмары.

Готовьте овощи, мясо или рыбу на гриле или запекайте в духовке. Это полезнее, чем жарить на сковороде и вкуснее вареной пищи.

Выбирайте сезонные продукты питания, они всегда вкуснее и полезнее.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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