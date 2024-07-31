Состояние ногтевой пластины может рассказать о вашем здоровье

О чём можно судить по внешнему виду ногтевой пластины

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые проблемы со здоровьем можно увидеть по состоянию ногтевой пластины.

Фото: commons.wikimedia.org by Keitei, CC BY-SA 3.0

Ломкость ногтей при надавливании может говорить о дефиците витаминов А, Е, С, железа и цинка, а также о болезнях щитовидной железы или диабете.

Белые точки на ногтевых пластинах могут появиться вследствие травм, неправильного питания или проблем с сердечно-сосудистой или нервной системами.

Если светлый полумесяц в основании ногтя еле видно, то это может указывать на нехватку железа или витамина В12. А если полумесяц слишком большой, то это может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Поперечные линии на ногтевой пластине могут появиться из-за жёстких диет, голодания, травм, болезней сердца и сосудов.

Углубления на ногтевой пластине может возникнуть из-за псориаза, экземы или артрита.

Продольные полосы могут появиться из-за нехватки витаминов группы В, цинка, железа или магния. А ещё они могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой или ЖКТ. Иногда они возникают после неправильного маникюра.

Койлонихия — это явление, при котором ногтевая пластина по центру прогибается, а края вытягиваются. Внешне ногти похожи на ложки. Такое состояние может указывать на недостатки железа или эндокринные расстройства.

Черные полосы на ногтях могут появиться после травмы, из-за проблем с ЖКТ или рака кожи.

Пальцы Гиппократа или барабанные палочки — состояние, при котором пальцы и ногти увеличиваются и закругляются. Причинами могут стать, например, туберкулёз, рак, порок сердца и ряд других тяжёлых заболеваний, сообщает Life.ru.