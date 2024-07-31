Некоторые проблемы со здоровьем можно увидеть по состоянию ногтевой пластины.
Ломкость ногтей при надавливании может говорить о дефиците витаминов А, Е, С, железа и цинка, а также о болезнях щитовидной железы или диабете.
Белые точки на ногтевых пластинах могут появиться вследствие травм, неправильного питания или проблем с сердечно-сосудистой или нервной системами.
Если светлый полумесяц в основании ногтя еле видно, то это может указывать на нехватку железа или витамина В12. А если полумесяц слишком большой, то это может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
Поперечные линии на ногтевой пластине могут появиться из-за жёстких диет, голодания, травм, болезней сердца и сосудов.
Углубления на ногтевой пластине может возникнуть из-за псориаза, экземы или артрита.
Продольные полосы могут появиться из-за нехватки витаминов группы В, цинка, железа или магния. А ещё они могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой или ЖКТ. Иногда они возникают после неправильного маникюра.
Койлонихия — это явление, при котором ногтевая пластина по центру прогибается, а края вытягиваются. Внешне ногти похожи на ложки. Такое состояние может указывать на недостатки железа или эндокринные расстройства.
Черные полосы на ногтях могут появиться после травмы, из-за проблем с ЖКТ или рака кожи.
Пальцы Гиппократа или барабанные палочки — состояние, при котором пальцы и ногти увеличиваются и закругляются. Причинами могут стать, например, туберкулёз, рак, порок сердца и ряд других тяжёлых заболеваний, сообщает Life.ru.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.