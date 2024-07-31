Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасности прикуривателя: почему не все гаджеты подходят для подключения в автомобиль
Самый успешный страховой агент ВСК заработал за месяц 3 млн. рублей
В России будут страховать высокорисковые экспортные проекты
Учёные разработали экзоскелет для снижения риска травм спины
Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гагу поразило его пение в "Джокере 2"
Продюсер назвал возможные последствия для Галкина* в РФ
Почему птицы в формации J встречаются чаще, чем в V-образной
Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже
Посол Вонгсинсават: тайская кухня — это не только том ям
Состояние ногтевой пластины может рассказать о вашем здоровье

О чём можно судить по внешнему виду ногтевой пластины

1:52
Здоровье

Некоторые проблемы со здоровьем можно увидеть по состоянию ногтевой пластины.

О чём можно судить по внешнему виду ногтевой пластины
Фото: commons.wikimedia.org by Keitei, CC BY-SA 3.0

Ломкость ногтей при надавливании может говорить о дефиците витаминов А, Е, С, железа и цинка, а также о болезнях щитовидной железы или диабете.

Белые точки на ногтевых пластинах могут появиться вследствие травм, неправильного питания или проблем с сердечно-сосудистой или нервной системами.

Если светлый полумесяц в основании ногтя еле видно, то это может указывать на нехватку железа или витамина В12. А если полумесяц слишком большой, то это может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Поперечные линии на ногтевой пластине могут появиться из-за жёстких диет, голодания, травм, болезней сердца и сосудов.

Углубления на ногтевой пластине может возникнуть из-за псориаза, экземы или артрита.

Продольные полосы могут появиться из-за нехватки витаминов группы В, цинка, железа или магния. А ещё они могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой или ЖКТ. Иногда они возникают после неправильного маникюра.

Койлонихия — это явление, при котором ногтевая пластина по центру прогибается, а края вытягиваются. Внешне ногти похожи на ложки. Такое состояние может указывать на недостатки железа или эндокринные расстройства.

Черные полосы на ногтях могут появиться после травмы, из-за проблем с ЖКТ или рака кожи.

Пальцы Гиппократа или барабанные палочки — состояние, при котором пальцы и ногти увеличиваются и закругляются. Причинами могут стать, например, туберкулёз, рак, порок сердца и ряд других тяжёлых заболеваний, сообщает Life.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Дубровская Анна
Специализируется на проведении ультразвукового исследования шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов, краниальных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
О чём можно судить по внешнему виду ногтевой пластины
Почему птицы в формации J встречаются чаще, чем в V-образной
Закуска из кабачков, сладкого перца и чеснока: с цукини она получится ничуть не хуже
Посол Вонгсинсават: тайская кухня — это не только том ям
Опытные садоводы поделились, как бороться с медведкой
Застройщикам запретили заменять дорогие стройматериалы дешёвыми
Увлажняющая малиновая маска для лица: рецепт и полезные свойства
Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 14% за неделю
AMD обновляет линейку с новыми процессорами для мобильных устройств
Как бюджетно восстановить автомобильный номер при его повреждении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников