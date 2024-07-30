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Эндокринолог Щербакова: людям с предрасположенностью к диабету лучше самостоятельно следить за уровнем сахара с помощью глюкометра

Россиянам рассказали, как часто нужно сдавать кровь на сахар

0:47
Здоровье

Сахарный диабет 2 типа — очень коварная болезнь. Поэтому врач-эндокринолог Лариса Щербакова рекомендует ежегодно проверять уровень глюкозы в крови.

Россиянам рассказали, как часто нужно сдавать кровь на сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, CC BY-SA 3.0

Анализ крови на сахар является главным тестом, который определяет содержание глюкозы в крови. Однако при появлении некоторых симптомов сдавать кровь лучше несколько раз в год. При подозрении на диабет врач отправит на проведение теста на толерантность к глюкозе.

Эндокринолог напомнила, что у человека с сахарным диабетом происходит нарушение функционирования поджелудочной железы. Людям, у которых есть предрасположенность к этому заболеванию, лучше самим следить за уровнем глюкозы с помощью глюкометра, сообщает NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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