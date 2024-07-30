Эндокринолог Щербакова: людям с предрасположенностью к диабету лучше самостоятельно следить за уровнем сахара с помощью глюкометра

Россиянам рассказали, как часто нужно сдавать кровь на сахар

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет 2 типа — очень коварная болезнь. Поэтому врач-эндокринолог Лариса Щербакова рекомендует ежегодно проверять уровень глюкозы в крови.

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Анализ крови на сахар является главным тестом, который определяет содержание глюкозы в крови. Однако при появлении некоторых симптомов сдавать кровь лучше несколько раз в год. При подозрении на диабет врач отправит на проведение теста на толерантность к глюкозе.

Эндокринолог напомнила, что у человека с сахарным диабетом происходит нарушение функционирования поджелудочной железы. Людям, у которых есть предрасположенность к этому заболеванию, лучше самим следить за уровнем глюкозы с помощью глюкометра, сообщает NEWS.ru.