Герпесвирус. Как удержать под контролем неизлечимое заболевание

В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Герпесвирусная инфекция — это распространённое заболевание, которое встречается у 60-95% людей по всему миру. Это означает, что около 1 миллиарда человек являются носителями этого вируса. Мы заражаемся герпесом в раннем детстве и остаёмся его носителями на всю жизнь.

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Возбудителями генитального и орофациального герпеса являются вирусы простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2). Интересно, что вирус, вызывающий герпес на губах (Herpes labialis), может поражать кожу и слизистые гениталий, а вирус, вызывающий генитальный герпес (Herpes genitalis), может вызывать высыпания на коже лица.

Для диагностики герпеса используются различные методы: вирусологические, полимеразная цепная реакция (ПЦР), цитоморфологические и методы оценки иммунного статуса. В лечении герпеса выделяют несколько этапов:

— Терапия в острый период заболевания;

— Терапия в стадии ремиссии;

— Специфическая профилактика рецидивов (использование герпетических вакцин).

В период обострения герпеса, помимо ацикловира и зовиракса, можно принимать следующие добавки:

1. Лизин — 3 дня в лечебной дозировке натощак;

2. Кора муравьиного дерева — 3-5 капсул;

3. Витамин D — однократно в повышенной дозировке;

4. Витамин С и цинк — 2-3 дня;

5. Монолаурин — 500 мг 2 раза в день.

Хотя невозможно полностью избавиться от вируса герпеса в организме, можно держать его под контролем. Для этого рекомендуется:

— Увеличить употребление продуктов, богатых аминокислотой L-лизином. Она помогает предотвратить размножение вируса.

— Добавить в рацион оранжевые и красные овощи.

— Включить в меню продукты с омега-3 жирными кислотами и продукты, содержащие цинк.