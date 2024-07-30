Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружена могила шаманки возрастом 12 000 лет
Роскосмос показал принесший долгожданную свежесть в Москву циклон
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 популярных мифов о собаках
Как придать коже золотистый оттенок с помощью натуральных ингредиентов?
Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"
Герпесвирус. Как удержать под контролем неизлечимое заболевание

В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек

2:04
Здоровье

Герпесвирусная инфекция — это распространённое заболевание, которое встречается у 60-95% людей по всему миру. Это означает, что около 1 миллиарда человек являются носителями этого вируса. Мы заражаемся герпесом в раннем детстве и остаёмся его носителями на всю жизнь.

В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Фото: Freepik by freepik, PDM

Возбудителями генитального и орофациального герпеса являются вирусы простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2). Интересно, что вирус, вызывающий герпес на губах (Herpes labialis), может поражать кожу и слизистые гениталий, а вирус, вызывающий генитальный герпес (Herpes genitalis), может вызывать высыпания на коже лица.

Для диагностики герпеса используются различные методы: вирусологические, полимеразная цепная реакция (ПЦР), цитоморфологические и методы оценки иммунного статуса. В лечении герпеса выделяют несколько этапов:

— Терапия в острый период заболевания;

— Терапия в стадии ремиссии;

— Специфическая профилактика рецидивов (использование герпетических вакцин).

В период обострения герпеса, помимо ацикловира и зовиракса, можно принимать следующие добавки:

1. Лизин — 3 дня в лечебной дозировке натощак;

2. Кора муравьиного дерева — 3-5 капсул;

3. Витамин D — однократно в повышенной дозировке;

4. Витамин С и цинк — 2-3 дня;

5. Монолаурин — 500 мг 2 раза в день.

Хотя невозможно полностью избавиться от вируса герпеса в организме, можно держать его под контролем. Для этого рекомендуется:

— Увеличить употребление продуктов, богатых аминокислотой L-лизином. Она помогает предотвратить размножение вируса.

— Добавить в рацион оранжевые и красные овощи.

— Включить в меню продукты с омега-3 жирными кислотами и продукты, содержащие цинк.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 популярных мифов о собаках
Как придать коже золотистый оттенок с помощью натуральных ингредиентов?
Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"
Число самозанятых в Москве возросло до 1,7 миллиона
Men Today поделился европейскими способами сэкономить на услугах ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников