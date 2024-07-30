Как правильно есть морковь, чтобы она усваивалась: советы диетологов

Советы, как есть морковь, чтобы усваивались все витамины

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морковь — полезный и вкусный овощ, который часто недооценивают.

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В чем польза моркови для здоровья

Морковь богата большим количеством клетчатки, которая играет важную роль в нормальном пищеварении человека. Кроме того, овощ богат бета-каротином, который организм преобразует в витамин А — важный элемент для здоровья зрительной системы.

Поэтому ежедневное употребление моркови способно улучшить зрение и снизить риск заболеваний зрительной системы.

Морковь также содержит витамины, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Овощ снижает уровень плохого холестерина и улучшает эластичность сосудов. Калий в моркови способствует снижению артериального давления и улучшению здоровья сосудов.

Как правильно есть морковь, чтобы она усваивалась

При термической обработке овоща количество полезных веществ уменьшается. Поэтому лучше всего употреблять в пищу сырую морковь.

Также важно употреблять овощ с жирной пищей или растительным маслом, чтобы витамины лучше усваивались. Диетологи рекомендуют употреблять морковь с нежирным мясом для лучшего усвоения железа. Для улучшения работы желудка пейте свежевыжатый морковный сок.