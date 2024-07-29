Диетолог рассказала, что и в каком количестве нужно съедать в приём пищи

Диетолог Бурляева: в день нужно есть 4-5 раз каждые 3 часа

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие продукты и в каком количестве нужно съедать, чтобы организм мог получать все необходимые питательные вещества, сообщает сайт aif.ru.

По словам специалиста, большинство россиян употребляют в большом количестве сахара, мяса, но недостаточно едят овощей, фруктов и молочных продуктов.

"Молочные продукты — это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра. Нехватка фруктов и овощей ведет к недостатку витаминов и минеральных веществ, клетчатки", — сказала врач.

Чтобы приблизиться к здоровому питанию, важно применять некоторые правила. Для этого необязательно высчитывать количество съеденной еды. Главное, соблюдать режим питания и баланс жиров, углеводов, белков. Так, нужно есть 4-5 раз в день примерно каждые 3 часа.

Порция основного приема пищи должна состоять из 100 граммов белка и 200 граммов гарнира, включающего сложные углеводы. На перекусы подойдут фрукты, кисломолочные продукты. Также в день нужно есть 400 граммов овощей и фруктов, ягод.