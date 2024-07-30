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Пять причин полюбить ежевику: от защиты сердца до улучшения работы мозга

Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья

1:42
Здоровье

Ежевика не только вкусна, но и обладает богатым питательным составом. Эксперты выделили пять ключевых преимуществ этой ягоды для здоровья.

Пять полезных свойств ежевики для вашего здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Богатство витамина С. Ежевика является отличным источником витамина С, который помогает защищать клетки от повреждений, поддерживать иммунную систему и сохранять здоровье кожи и кровеносных сосудов.

Содержание антиоксидантов. Антиоксиданты в ежевике защищают клетки от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами — вредными молекулами, которые вырабатываются под воздействием таких факторов образа жизни, как употребление алкоголя или воздействие загрязнений. Исследование 2008 года показало, что ежевика наряду с гранатом, черникой и малиной обладает самой высокой клеточной антиоксидантной активностью среди всех часто употребляемых ягод и фруктов.

Богатство флавоноидов. Эти фитонутриенты (растительные химикаты) придают ежевике её фиолетовый цвет. Помимо мощных противовоспалительных свойств, флавоноиды могут облегчить симптомы кашля или простуды, отмечает издание Express.

Польза для мозга. Ягоды, такие как ежевика, могут улучшить работу мозга. Исследования показали, что экстракт ежевики оказывает защитное действие на мозг, предотвращая возрастную потерю памяти и улучшая когнитивные функции.

Защита сердца. Продукты с высоким содержанием флавоноидов, такие как ежевика, помогают поддерживать сердечно-сосудистое здоровье, защищая сердце.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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