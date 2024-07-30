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Российские учёные создали мощное лекарство против гепатита В

Российские учёные разработали новое лекарство против гепатита В

1:39
Здоровье

В России учёные из Сеченовского университета разработали новое лекарство для лечения хронического гепатита В. Дмитрий Костюшев, руководитель лаборатории генетических технологий, сообщил изданию "Известия", что они создали молекулярный инструмент, способный уничтожать вирус.

Российские учёные разработали новое лекарство против гепатита В
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Эффективность нового препарата была подтверждена на клеточных культурах и в экспериментах на лабораторных мышах, что показывает его потенциал в борьбе с этим заболеванием.

По словам эксперта, примерно один из двенадцати человек в мире заражён вирусом гепатита, причём наиболее распространённым типом является гепатит В. Более 350 миллионов человек страдают хронической формой этого заболевания, а ещё 500 миллионов находятся в группе риска. Ежегодно до миллиона человек умирает от осложнений хронического гепатита В, а пятилетняя выживаемость при ранних стадиях рака печени составляет всего 37%.

Учёные изучают различные подходы к лечению гепатита В, включая использование комбинаций существующих препаратов, блокирование активности вируса и уничтожение его геномной информации. Специалисты из Сеченовского университета сосредоточились на последнем методе и достигли значительных результатов.

Новый препарат будет эффективен исключительно против гепатита В, так как для других вирусов требуются специфические методы лечения. Это открытие также может снизить риск осложнений от гепатита D у пациентов с хроническим гепатитом В.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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