Российские учёные создали мощное лекарство против гепатита В

Российские учёные разработали новое лекарство против гепатита В

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России учёные из Сеченовского университета разработали новое лекарство для лечения хронического гепатита В. Дмитрий Костюшев, руководитель лаборатории генетических технологий, сообщил изданию "Известия", что они создали молекулярный инструмент, способный уничтожать вирус.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Эффективность нового препарата была подтверждена на клеточных культурах и в экспериментах на лабораторных мышах, что показывает его потенциал в борьбе с этим заболеванием.

По словам эксперта, примерно один из двенадцати человек в мире заражён вирусом гепатита, причём наиболее распространённым типом является гепатит В. Более 350 миллионов человек страдают хронической формой этого заболевания, а ещё 500 миллионов находятся в группе риска. Ежегодно до миллиона человек умирает от осложнений хронического гепатита В, а пятилетняя выживаемость при ранних стадиях рака печени составляет всего 37%.

Учёные изучают различные подходы к лечению гепатита В, включая использование комбинаций существующих препаратов, блокирование активности вируса и уничтожение его геномной информации. Специалисты из Сеченовского университета сосредоточились на последнем методе и достигли значительных результатов.

Новый препарат будет эффективен исключительно против гепатита В, так как для других вирусов требуются специфические методы лечения. Это открытие также может снизить риск осложнений от гепатита D у пациентов с хроническим гепатитом В.