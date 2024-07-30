Прорыв в медицине: первое полностью механическое сердце

Техасские учёные впервые пересадили титановое сердце человеку

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Техасского института сердца и компании BiVACOR совершили значительный прорыв в медицине, впервые в мире успешно проведя трансплантацию полностью механического сердца на магнитной подвеске человеку.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Это уникальное устройство представляет собой бивентрикулярный роторный насос, созданный из титана и имеющий всего одну подвижную часть. Титановый насос, известный как TAH (total artificial heart), имитирует работу обоих желудочков сердца, перекачивая кровь с помощью магнитно-зависимого ротора.

Механическое сердце способно пропускать через себя кровь со скоростью 12 литров в минуту, что достаточно для того, чтобы взрослый мужчина мог заниматься спортом. Важно отметить, что это механическое сердце будет использоваться временно, пока пациент не дождётся имплантации живого сердца.

Исследователи продолжают клинические испытания и будут тщательно наблюдать за первым пациентом. В ближайшее время они планируют включить в исследование ещё четырёх человек с сердечной недостаточностью.