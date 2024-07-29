Терапевт объяснил, почему не стоит есть гречку с молоком или сахаром

Терапевт и нутрициолог Евгений Батаев предупредил о вреде сочетания гречки с молоком.
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По его словам, при смешивании этих продуктов железо и цинк из гречки плохо усваиваются организмом.
Ещё хуже, если добавить в гречневую кашу сахар, варенье, цукаты или мёд, как любят делать некоторые. Дело в том, что в этом случае уровень глюкозы в крови повысится, что может привести к метаболическим нарушениям, таким как ожирение и диабет, объяснил врач.
"Молоко, сахар, мед, варенье, цукаты — все эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови и могут вызывать резкие перепады энергии. Кроме того, они способствуют развитию ожирения, диабета и других метаболических нарушений", — сказал Батаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Евгений Батаев считает, что гречневую кашу можно употреблять в сладком виде, но вместо коровьего молока лучше использовать растительное, а вместо сахара и варенья добавлять фрукты и ягоды.
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