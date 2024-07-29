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Кардиологи назвали продолжительность ночного сна, снижающую риск сердечного приступа

Правильный режим сна может улучшить здоровье вашего сердца

1:19
Здоровье

Немало людей пренебрегают режимом сна из-за различных обстоятельств. Многие сталкиваются с такой проблемой, однако те, кто изменил своё отношение ко сну, не пожалел об этом, ведь их самочувствие значительно улучшилось.

Правильный режим сна может улучшить здоровье вашего сердца
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Врачи-кардиологи подтверждают эти предположения. Они предлагают несколько советов для поддержания здоровья сердца, связанные с нормализацией режима сна и бодрствования.

Оптимальная продолжительность сна составляет от 7 до 9 часов. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные дни. Исследования показали, что люди, спящие менее 6 часов, имеют более высокую вероятность сердечного приступа, а те, кто спит более 9 часов, ещё больше увеличивают эту вероятность.

Нормальный ночной сон от 7 до 9 часов снижает риск сердечного приступа почти на 20%. Полноценный сон укрепляет сердце и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Недостаток сна может привести к учащённому сердцебиению, развитию сахарного диабета и перееданию, что ведёт к накоплению калорий на боках и ляжках.

Соблюдая правильный режим сна, вы сможете избежать многих проблем со здоровьем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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