Названы шесть продуктов, которыми категорически не рекомендуется перекусывать

Чипсы и сладкая газировка — самые плохие варианты для перекуса

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фастфуд, сладкие газированные напитки и другая вредная пища не рекомендуются в качестве перекуса. Перекусы играют важную роль в нашем питании и влияют на здоровье. Однако не вся еда подходит для здорового перекуса, особенно это касается россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Вот некоторые примеры продуктов, которые не стоит употреблять во время перекуса:

Картофельные чипсы: содержат много соли, искусственных добавок и насыщенных жиров. Сладкие газированные напитки: содержат много сахара, что может привести к лишнему весу, проблемам с зубами и серьёзным заболеваниям. Фастфуд: содержит много жиров, соли и сахара, а также искусственные добавки и консерванты, что опасно для здоровья. Сладости: содержат много сахара и могут привести к развитию диабета и ожирения. Сосиски и колбаса: содержат много соли, жиров животного происхождения и искусственных добавок, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов. Пицца и гамбургеры: обычно высококалорийные и содержат много соли и насыщенных жиров, что способствует развитию ожирения и других заболеваний.

В целом, для здорового перекуса лучше выбирать овощи, рыбу и другие полезные продукты.