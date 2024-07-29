Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford будет продолжать предлагать электромобили, авто гибридные и с ДВС
Стало известно, что из себя представляет мурлыканье кошки
Тренер Ходырев: накачать верх тела без спортзала помогут отжимания с отягощением
Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз
Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается
Ветеринары назвали признаки стресса у собаки
Горчаков: сейчас нет риска глобального голода
Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается
Названы шесть продуктов, которыми категорически не рекомендуется перекусывать

Чипсы и сладкая газировка — самые плохие варианты для перекуса

1:22
Здоровье

Фастфуд, сладкие газированные напитки и другая вредная пища не рекомендуются в качестве перекуса. Перекусы играют важную роль в нашем питании и влияют на здоровье. Однако не вся еда подходит для здорового перекуса, особенно это касается россиян.

Чипсы и сладкая газировка — самые плохие варианты для перекуса
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Вот некоторые примеры продуктов, которые не стоит употреблять во время перекуса:

  1. Картофельные чипсы: содержат много соли, искусственных добавок и насыщенных жиров.
  2. Сладкие газированные напитки: содержат много сахара, что может привести к лишнему весу, проблемам с зубами и серьёзным заболеваниям.
  3. Фастфуд: содержит много жиров, соли и сахара, а также искусственные добавки и консерванты, что опасно для здоровья.
  4. Сладости: содержат много сахара и могут привести к развитию диабета и ожирения.
  5. Сосиски и колбаса: содержат много соли, жиров животного происхождения и искусственных добавок, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов.
  6. Пицца и гамбургеры: обычно высококалорийные и содержат много соли и насыщенных жиров, что способствует развитию ожирения и других заболеваний.

В целом, для здорового перекуса лучше выбирать овощи, рыбу и другие полезные продукты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз
Космонавт Артемьев заявил, что в плоскую Землю верят те, кто во всем сомневается
Ветеринары назвали признаки стресса у собаки
Горчаков: сейчас нет риска глобального голода
Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Глюкоза и Фадеев: конфликт из-за прав на песни продолжается
Уральские авиалинии запускают масштабную распродажу билетов
Врач Неронов разрешил съедать не больше 200 г грибов в неделю
Игорь Николаев обратился к юбиляру Игорю Крутому: "Этот день настал"
Как выбрать крем с антиоксидантами для эффективного ухода за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников