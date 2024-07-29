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Врач раскрыл, в каких случаях кофе вреден для здоровья

Врач Якушев: при регулярных недосыпах кофе способен нарушать работу мозга

0:59
Здоровье

Андрей Якушев, гастроэнтеролог и терапевт из клиники Point of Care, в ходе беседы с "Лентой.ру" сообщил, что кофе может быть скорее вредным, чем полезным для здоровья в определённых случаях.

Врач Якушев: при регулярных недосыпах кофе способен нарушать работу мозга
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Врач указал на то, что кофе может негативно влиять на работу мозга, особенно при нарушении сна и отдыха или при регулярных недосыпах. Многие люди употребляют кофе, чтобы проснуться, но специалист уверяет, что это не самый эффективный способ вернуться в тонус. Врач предупредил, что утренний кофе может нарушать нейропластичность мозга, то есть способность мозга к обучению и запоминанию, и снижать его активность.

"Кофе можно выпить разово, чтобы стать бодрым на короткий промежуток времени. Но если человек системно недосыпает и при этом постоянно принимает кофеин, то это может привести к пагубным последствиям", — подытожил Андрей Якушев.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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