Гастроэнтеролог раскрыла, сколько арбуза можно съесть за раз

Врач-гастроэнтеролог из Видновской клинической больницы Подмосковья Людмила Сухорукова поделилась информацией о безопасном количестве арбуза для единовременного употребления.
Согласно мнению врача, обычный человек обычно потребляет от двух до трех кусков арбуза за один приём, что составляет примерно 400-600 грамм.
"Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть", — отметила врач в беседе с News. ru.
Специалист отметила, что люди без проблем со здоровьем могут позволить себе немного превысить эту норму. Однако беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничиться тремя кусками в день. Для маленьких детей норма потребления не должна превышать 400 грамм. В первые два года жизни малышам разрешается употреблять не более 50 грамм арбуза в качестве дополнения к основному питанию.
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