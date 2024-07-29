Гастроэнтеролог раскрыла, сколько арбуза можно съесть за раз

Врач Сухорукова: обычный человек съедает два–три ломтика арбуза за раз

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог из Видновской клинической больницы Подмосковья Людмила Сухорукова поделилась информацией о безопасном количестве арбуза для единовременного употребления.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM

Согласно мнению врача, обычный человек обычно потребляет от двух до трех кусков арбуза за один приём, что составляет примерно 400-600 грамм.

"Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть", — отметила врач в беседе с News. ru.

Специалист отметила, что люди без проблем со здоровьем могут позволить себе немного превысить эту норму. Однако беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничиться тремя кусками в день. Для маленьких детей норма потребления не должна превышать 400 грамм. В первые два года жизни малышам разрешается употреблять не более 50 грамм арбуза в качестве дополнения к основному питанию.