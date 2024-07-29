Россиянам назвали симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав: температура и слабость могут указывать на лихорадку Западного Нила

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские врачи перечислили симптомы лихорадки Западного Нила, требующие немедленного обращения за медицинской помощью. Согласно заявлению пресс-службы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России в беседе с РИА "Новости", к таким симптомам относятся боли в глазах, мышцах и пояснице, высокая температура, слабость и заторможенность.

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"Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания", — сообщили в ведомстве.

Эксперты подчеркнули важность своевременного обращения в медицинское учреждение при появлении недомогания. Для предотвращения заражения они рекомендуют использовать москитные сетки, поскольку лихорадка Западного Нила в основном передаётся через укусы комаров.