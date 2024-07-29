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Врач порекомендовала загорать в безопасное время, чтобы не вызвать рак кожи

Врач Назарова: нужно загорать в безопасное время — с 8:00 до 11:00 и после 16:00

1:08
Здоровье

Чтобы избежать ожогов и рака кожи, важно загорать правильно. По словам косметолога Марианны Назаровой, безопасное время для пребывания под солнцем — с 8 до 11 утра и после 16:00, когда солнечная активность снижается, как сообщает Газета.Ru.

Врач Назарова: нужно загорать в безопасное время — с 8:00 до 11:00 и после 16:00
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Для определения уровня солнечной активности следует отслеживать UV-индекс, который можно найти в приложениях для погоды. При индексе от 3 до 7 необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF. Кроме того, возле воды солнечные лучи отражаются, что может увеличить UV-индекс до 50%.

Важно выбирать солнцезащитный крем с SPF, соответствующим вашему фототипу кожи. Чем ниже фототип, тем выше должен быть SPF. Также необходимо пить достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду — не менее 40 миллилитров на 1 килограмм массы тела.

Не забывайте защищать голову и глаза от солнца и наносить солнцезащитный крем на всё тело, если у вас есть нежелательная пигментация на коже.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
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Врач-дерматокосметолог
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