Врач порекомендовала загорать в безопасное время, чтобы не вызвать рак кожи

Чтобы избежать ожогов и рака кожи, важно загорать правильно. По словам косметолога Марианны Назаровой, безопасное время для пребывания под солнцем — с 8 до 11 утра и после 16:00, когда солнечная активность снижается, как сообщает Газета.Ru.
Для определения уровня солнечной активности следует отслеживать UV-индекс, который можно найти в приложениях для погоды. При индексе от 3 до 7 необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF. Кроме того, возле воды солнечные лучи отражаются, что может увеличить UV-индекс до 50%.
Важно выбирать солнцезащитный крем с SPF, соответствующим вашему фототипу кожи. Чем ниже фототип, тем выше должен быть SPF. Также необходимо пить достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду — не менее 40 миллилитров на 1 килограмм массы тела.
Не забывайте защищать голову и глаза от солнца и наносить солнцезащитный крем на всё тело, если у вас есть нежелательная пигментация на коже.
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