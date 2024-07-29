"Убийцы" рака обнаружены во рту человека

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что микроорганизмы, обитающие в ротовой полости человека, могут быть эффективны в борьбе с некоторыми формами рака. Об этом сообщает The Guardian.
Учёные сосредоточили своё внимание на фузобактериях. В ходе лабораторных экспериментов и анализа данных 155 пациентов с онкологическими заболеваниями было установлено, что эти микроорганизмы способны уничтожать от 70 до 90 процентов раковых клеток, локализованных в области головы и шеи.
Исследование показало, что присутствие этих бактерий в организме человека снижает риск летального исхода от рака на 65 процентов. Следующим шагом для медицинского сообщества станет разработка методов практического применения полученных результатов.
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