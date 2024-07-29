Колоректальный рак — третье по распространённости и второе по смертности онкологическое заболевание. Это общее название для злокачественных опухолей, возникающих в толстой и прямой кишке. Хирург-колопроктолог Нина Зубова поделилась советами о том, как уменьшить риск развития этой опасной болезни, сообщает Газета.Ru.
По словам специалиста, образ жизни человека играет значительную роль в развитии колоректального рака. Исследования показали, что различные факторы, такие как вредные привычки, неправильное питание и отсутствие физической активности, могут спровоцировать это заболевание.
"Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, а также быстрых углеводов, фастфуда. Кроме того, к раку может привести недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30-40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьёт алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана", — отметила специалист.
Нина Зубова отметила, что на начальном этапе в кишечнике образуются доброкачественные полипы, которые могут перерасти в раковую опухоль. Кроме того, важно вовремя выявлять и контролировать хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, чтобы значительно снизить риск развития колоректального рака.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.