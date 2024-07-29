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Вода из-под крана способна спровоцировать второе по смертности онкологическое заболевание

Врач Зубова: красное мясо и вода из-под крана могут привести к раку кишечника

1:40
Здоровье

Колоректальный рак — третье по распространённости и второе по смертности онкологическое заболевание. Это общее название для злокачественных опухолей, возникающих в толстой и прямой кишке. Хирург-колопроктолог Нина Зубова поделилась советами о том, как уменьшить риск развития этой опасной болезни, сообщает Газета.Ru.

Врач Зубова: красное мясо и вода из-под крана могут привести к раку кишечника
Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

По словам специалиста, образ жизни человека играет значительную роль в развитии колоректального рака. Исследования показали, что различные факторы, такие как вредные привычки, неправильное питание и отсутствие физической активности, могут спровоцировать это заболевание.

"Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, а также быстрых углеводов, фастфуда. Кроме того, к раку может привести недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30-40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьёт алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана", — отметила специалист.

Нина Зубова отметила, что на начальном этапе в кишечнике образуются доброкачественные полипы, которые могут перерасти в раковую опухоль. Кроме того, важно вовремя выявлять и контролировать хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, чтобы значительно снизить риск развития колоректального рака.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Корняк Борис
Владеет всеми видами консервативного и малоинвазивного лечения проктологических заболеваний, в том числе радиоволновой коагуляцией, склеротерапией и дезартеризацией геморроидальных узлов аппаратом HAL-Doppler.
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
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