Пища для ума: раскрыты продукты, полезные для памяти и внимания

Нутрициолог Попкова: черника снижает риск развития деменции

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество суперпродуктов обладают способностью обогащать организм питательными веществами и одновременно влиять на улучшение ментальных функций, повышение уровня концентрации и улучшение памяти. Ирина Попкова, нутрициолог и wellness-эксперт, обозначила эти продукты как благоприятные для работы мозга, сообщает Газета. Ru.

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Эксперт выделяет рыбу, включая виды как лосось, форель, скумбрия и сельдь, как ключевой источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Нет необходимости употреблять её ежедневно. Включение в меню рыбы один или два раза в неделю будет достаточным для поддержания здоровья на регулярной основе.

Грецкие орехи, льняное семя и льняное масло также относятся к категории суперфудов. Их следует включать в ежедневный рацион в ограниченных количествах, например, не более 20-25 граммов орехов и не больше чайной ложки масла в день.

"Яйца — эталонный продукт по содержанию белка, аминокислот, важных для нормальной работы мозга. В них также содержатся витамины А, D и E, омега-3, витамины группы B, фолиевая кислота и биотин, который особенно необходим для регуляции энергетического обмена и поддержки нервных клеток", — дополнила нутрициолог.

Субпродукты, в частности говяжья печень, являются богатым источником витамина А, витаминов группы В, различных минералов и холина. Морская капуста и фейхоа предоставляют организму необходимый йод. Черника и другие дикие ягоды, обладающие высоким содержанием антиоксидантов, способствуют снижению риска развития деменции и болезни Альцгеймера, а флавоноиды в составе черники улучшают кровообращение в головном мозге и нервную передачу.

Тёмный шоколад не только благотворно влияет на память и концентрацию, но и является источником триптофана, аминокислоты, которая стимулирует выработку "гормона счастья". Рекомендуемая порция составляет 20-25 граммов в день.