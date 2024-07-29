Раскрыты "первые звоночки" деменции

Врач Кульгавчук: рассеянность - один из первых признаков деменции

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция, также известная как приобретённое слабоумие, является одним из наиболее коварных и тяжёлых заболеваний, поражающих людей пожилого возраста. Этот недуг существенно ухудшает качество жизни и превращает некогда активного и общительного человека в беспомощное существо. Поэтому чрезвычайно важно вовремя выявить первые признаки заболевания и начать лечение. Об этом заявил психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с "Радио Sputnik".

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Специалист отметил, что первые изменения, как правило, остаются незамеченными для родных и близких больного. Окружающие начинают обращать внимание только тогда, когда человек уже начинает забывать имена членов семьи и друзей. Однако поставить диагноз можно намного раньше.

"Первые звоночки — это когда человек становится рассеянным, забывает, куда положил вещи, имена известных актёров, чаще просит окружающих о чём-то напомнить <…> Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение. Например, они могут выйти на улицу и потеряться", — предостерёг врач.

Врач подчеркнул, что не стоит отчаиваться раньше времени. Утрату когнитивных и практических навыков можно предотвратить или замедлить, если вовремя обратиться за помощью к врачу.

По словам психиатра, это подобно ментальной гимнастике, тренировке. Здесь психотерапевт выступает в роли тренера, который работает с мозгом пациента, его когнитивными способностями и качеством жизни.

Снизить риск развития деменции можно самостоятельно. Её развитию способствуют вредные привычки, нарушение сна, лишний вес и недостаток физической активности. Важно продолжать вести активный образ жизни, общаться с людьми и заниматься различными деятельностями даже после выхода на пенсию, отметил врач.