Забудьте о соде и лимоне: организм не нуждается ни в каком ощелачивании или подкислении

Врач Людмила Лапа: кислотно-щелочным балансом организма управляет щитовидная железа

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интернет полон рекомендаций на тему воздействия на кислотно-щелочной баланс организма. Шарлатаны всех мастей утверждают, что большинство продуктов способствуют закислению крови и внутренних органов, поэтому их надо "ощелачивать", например, содой или, как ни странно, лимоном.

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Нет никакой необходимости такого вмешательства в работу организма, заверила директор Центра иммунокоррекции Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

"У нас есть для этого орган, который этим занимается — за водно-солевой и кислотно-щелочной баланс отвечает. На самом деле этим всем занимается каждый орган понемножку, но в основном, конечно, управляет щитовидная железа. Если там нет проблем, конечно, не надо ничего лишнего", — объяснила она "Правде.Ру".

Если ничего не беспокоит, то нет и причин пытаться повлиять на работу организма, в противном случае следует обратиться к специалисту, заключила врач.