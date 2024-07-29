Врач раскрыл, при каких условиях хруст в колене требует срочного осмотра врача

Хруст в коленях сам по себе является неприятным и доставляющим дискомфорт симптомом. Тем не менее, если он сопровождается отёком тканей вокруг сустава или ограничением его подвижности, необходимо срочно проконсультироваться с врачом, как заявила реабилитолог и доктор медицинских наук, полковник военной медицинской службы в отставке Лидия Ракаева.
Врач посоветовала обращать внимание на ощущения после хруста в коленях, так как боль, отёки и другие симптомы могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.
"Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведённых симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, ортопед-травматолог", — уточнила специалист в беседе с РИАМО.
Лечение следует начинать с профилактических мер, таких как приём лекарств, лечебная физкультура, физиотерапия и специальная диета. Если эти методы не приведут к выздоровлению, может потребоваться хирургическое вмешательство.
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