Если вы совершаете эти ошибки, то похудеть на диете не получится

Названы неочевидные ошибки в диете

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пытаясь питаться здоровой пищей, все мы совершаем ошибки — иногда сложно понять, что хорошо, а что плохо.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Вот несколько неочевидных ошибок, которые можно допустить при соблюдении диеты.

Пропуск приемов пищи

Пропуск приемов пищи может показаться хорошим способом сократить количество калорий, но это может иметь неприятные последствия.

Когда вы пропускаете прием пищи, вы, скорее всего, станете очень голодны, что может привести к перееданию или выбору менее здоровой пищи позже в течение дня. Лучше иметь регулярное, сбалансированное питание.

Диетические продукты

Некоторые продукты, помеченные как "диетические" или "с низким содержанием жира", могут быть сильно обработаны и могут быть не такими полезными, как кажутся.

Они обычно содержат добавленные сахара, искусственные ингредиенты. Цельные, необработанные продукты являются лучшим выбором для сбалансированного питания.

Недостаток сна

Плохой сон может нарушить гормоны, регулирующие аппетит, что делает вас более склонным к перееданию.

Это также может повлиять на принятие вами решений, когда дело доходит до выбора продуктов питания.

Стресс

Стресс может повлиять на ваше пищеварение и пищевые привычки.

Когда вы испытываете стресс, ваше тело может не обрабатывать пищу так же эффективно, и вы с большей вероятностью будете переедать или делать нездоровый выбор.

Постарайтесь создать непринужденную атмосферу во время еды и рассмотрите методы снижения стресса.