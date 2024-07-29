Лечение депрессии: как может помочь стимуляция спинного мозга

В ходе теста исследователи попытались использовать электрическую стимуляцию позвоночника, чтобы помочь справиться с депрессией.
Результаты показали, что этот метод хорошо работает, безопасен и может быть полезным способом лечения депрессии.
Главный исследователь сосредоточился на понимании того, как мозг и тело связаны в вопросах психического здоровья. Проводящие пути в спинном мозге отправляют информацию от тела в части мозга, которые обрабатывают чувства, например, регулируют настроение.
Команда придумала новый способ с использованием мягкой стимуляции спинного мозга для регулирования взаимодействия мозга и тела. Эта стимуляция пытается замедлить поток информации в системе мозг-тело, помогая мозгу лучше регулировать себя.
В тесте приняли участие 20 человек с глубокой депрессией, чтобы увидеть, является ли эта стимуляция безопасной и результативной. Они проводили три 20-минутных сеанса каждую неделю в течение восьми недель.
Результаты показали, что люди хорошо справлялись со стимуляцией с небольшим покраснением кожи и недолгим зудом. У тех, кто получал стимуляцию, было меньше депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто ее не получал.
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