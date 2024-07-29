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Лечение депрессии: как может помочь стимуляция спинного мозга

Как можно лечить депрессию стимуляцией спинного мозга

1:23
Здоровье

В ходе теста исследователи попытались использовать электрическую стимуляцию позвоночника, чтобы помочь справиться с депрессией.

Как можно лечить депрессию стимуляцией спинного мозга
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

Результаты показали, что этот метод хорошо работает, безопасен и может быть полезным способом лечения депрессии.

Как это было обнаружено

Главный исследователь сосредоточился на понимании того, как мозг и тело связаны в вопросах психического здоровья. Проводящие пути в спинном мозге отправляют информацию от тела в части мозга, которые обрабатывают чувства, например, регулируют настроение.

Команда придумала новый способ с использованием мягкой стимуляции спинного мозга для регулирования взаимодействия мозга и тела. Эта стимуляция пытается замедлить поток информации в системе мозг-тело, помогая мозгу лучше регулировать себя.

В тесте приняли участие 20 человек с глубокой депрессией, чтобы увидеть, является ли эта стимуляция безопасной и результативной. Они проводили три 20-минутных сеанса каждую неделю в течение восьми недель.

Результаты показали, что люди хорошо справлялись со стимуляцией с небольшим покраснением кожи и недолгим зудом. У тех, кто получал стимуляцию, было меньше депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто ее не получал.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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