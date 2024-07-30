Почему даже в XXI веке медицина так толком не научилась лечить вирусные инфекции — ни смертоносную ВИЧ-инфекцию, ни банальные ОРВИ

ВИЧ-инфекция ещё долго останется неизлечимой, признал профессор Анатолий Альтштейн

4:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Создано лекарство от ВИЧ-инфекции, которое достаточно принимать дважды в год — ленакапавир, радостно отрапортовали СМИ. Специалисты, впрочем, отреагировали на новинку куда сдержаннее. Препарат нужно принимать пожизненно (а стоит одна доза ни много ни мало 21 тысячу долларов), предупредил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Победой над СПИДом ленакапавир не станет, согласен вирусолог, замдиректора по науке ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

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С любыми вирусами бороться непросто — не только с ВИЧ, объяснил Pravda.Ru вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Вирус размножается внутри клеток и использует клеточные метаболические пути для построения своего вириона. Когда вы даёте лекарство, которое должно повредить вирус, оно повреждает и клетку тоже. И в результате оказалось очень сложным разработать эффективные лекарства против вирусов", — признал он.

Тем не менее, в лечении ВИЧ-инфекции достигнут значительный прогресс.

"Была создана антиретровирусная терапия. Разработано довольно большое количество лекарств, три из них достаточно широко используются. Вылечить эту инфекцию не удаётся у человека с помощью этих лекарств, но можно контролировать очень длительно этот инфекционный процесс, так что вирус размножается очень слабо. Размножение вируса подавляется в значительной мере, и человек живёт относительно нормальной жизнью. Если человек не принимает эти лекарства, то у кого-то рано, у кого-то в более позднее время развивается синдром иммунодефицита (СПИД), который является смертельным", — рассказал собеседник издания.

"ВИЧ-инфекция, видимо, ещё очень долгое время будет неизлечимой, поскольку генетический материал вируса встроен в геном заражённого человека. Правда, уже есть несколько примеров излечения, но это ещё в широкую практику войти сейчас не может. Есть различные соображения по поводу лечения — но уже не связанные с химиотерапией", — добавил он.

Гораздо больших успехов медицина достигла в борьбе с гепатитом C. "Гепатит C — это, в общем, инфекция тоже смертоносная. Человек заражается, хронически эта инфекция у него в организме существует, а потом она переходит в тяжёлое поражение печени, и человек погибает. И это очень тяжёлое заболевание. Так вот были разработаны методы химиотерапии, основанные на применении рибавирина и других специфических препаратов, которые в сочетании с интерфероном позволяют настолько подавить этот вирус, что вообще прекращается инфекционный процесс, и человек выздоравливает", — пояснил Альтштейн.

К сожалению, в отношении других вирусов химиотерапия оказалась не столь эффективной. Её пробуют применять, но при обычных острых заболеваниях она даёт не очень хороший эффект, уточнил профессор. Хотя есть успехи в химиотерапевтическом лечении гриппа (препараты тамифлю и др.) и герпесвирусных инфекций (ацикловир и его производные)

Мощный толчок разработке противовирусных препаратов дала коронавирусная пандемия. "Было предложено очень большое количество лекарств. В основном это пустышки. Но в Соединённых Штатах разработали препарат, который получил название паксловид, и было хорошо, чётко показано, что паксловид действует. Сказать, что он действует очень уж высокоэффективно, нельзя, но исследования показывают, что он действует. Ещё одно лекарство — ремдесивир, изобретенный для лечения лихорадки Эбола, оказался эффективным против ковида", — сообщил вирусолог.

"Таким образом, общая ситуация такая, что против большинства острых вирусных инфекций специфического лечения пока нет, но, конечно, есть перспективы", — подытожил Анатолий Альтштейн.