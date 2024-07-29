В Луховицах спасли 57-летнего мужчину, пронзённого 60-сантиметровым железным прутом, сообщила пресс-служба подмосковного минздрава в понедельник.
Бедолагу привезли в приёмный покой местной больницы с торчащей из подмышки арматуриной. Он объяснил, что неудачно упал на стройматериалы.
Первичный осмотр и КТ показали, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды не задеты. Штырь прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.
"Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии", — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.
Пациент пошёл на поправку — ему удалили дренаж и выписали на амбулаторное лечение.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.