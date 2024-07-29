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Железный прут длиной почти 60 см вытащили из 57-летнего мужчины

В Луховицах врачи спасли пронзённого арматурой пациента

1:03
Здоровье

В Луховицах спасли 57-летнего мужчину, пронзённого 60-сантиметровым железным прутом, сообщила пресс-служба подмосковного минздрава в понедельник.

В Луховицах врачи спасли пронзённого арматурой пациента
Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Бедолагу привезли в приёмный покой местной больницы с торчащей из подмышки арматуриной. Он объяснил, что неудачно упал на стройматериалы.

Первичный осмотр и КТ показали, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды не задеты. Штырь прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

"Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии", — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.

Пациент пошёл на поправку — ему удалили дренаж и выписали на амбулаторное лечение.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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