Железный прут длиной почти 60 см вытащили из 57-летнего мужчины

В Луховицах врачи спасли пронзённого арматурой пациента

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Луховицах спасли 57-летнего мужчину, пронзённого 60-сантиметровым железным прутом, сообщила пресс-служба подмосковного минздрава в понедельник.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Бедолагу привезли в приёмный покой местной больницы с торчащей из подмышки арматуриной. Он объяснил, что неудачно упал на стройматериалы.

Первичный осмотр и КТ показали, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды не задеты. Штырь прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

"Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии", — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.

Пациент пошёл на поправку — ему удалили дренаж и выписали на амбулаторное лечение.