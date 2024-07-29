Потребление грибов, даже вполне съёдобных, должно быть умеренным. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов назвал РИАМО безопасную дозу даров леса.
"Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведёт к появлению расстройств работы пищеварительной системы", — предупредил он.
Грибы в количестве до 150-200 грамм не чаще раза в неделю не принесут вреда, уточнил собеседник издания.
Больным с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и детям дошкольного возраста грибы совсем противопоказаны, добавил он.
Кроме того, грибы лучше съесть свежеприготовленными — хранить их в готовом виде не рекомендуется. "Причём у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки", — заключил врач.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.