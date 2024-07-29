Раскрыто безопасное для здоровья количество съеденных грибов

Врач Неронов разрешил съедать не больше 200 г грибов в неделю

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Потребление грибов, даже вполне съёдобных, должно быть умеренным. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов назвал РИАМО безопасную дозу даров леса.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

"Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведёт к появлению расстройств работы пищеварительной системы", — предупредил он.

Грибы в количестве до 150-200 грамм не чаще раза в неделю не принесут вреда, уточнил собеседник издания.

Больным с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и детям дошкольного возраста грибы совсем противопоказаны, добавил он.

Кроме того, грибы лучше съесть свежеприготовленными — хранить их в готовом виде не рекомендуется. "Причём у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки", — заключил врач.