Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Мир квартир" заметил преждевременный рост спроса на аренду жилья в РФ
Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут
Домашнее обертывание от целлюлита: простой рецепт для упругой кожи
Стилисты раскритиковали наряд Ольги Бузовой
Газпром увеличил экспорт газа в Китай через "Силу Сибири"
Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек
Где лучше заправляться — советы по выбору заправочной станции
Nvidia устанавливает новый стандарт с открытыми драйверами для Linux
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Naked Science: пестициды, используемые для повышения урожайности, могут вызывать специфические виды онкологии

Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак

0:51
Здоровье

Учёные из США провели исследование, в котором выяснили как пестициды, которые используются в сельском хозяйстве, влияют на здоровье человека.

Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, CC BY-SA 4.0

В результате масштабного исследования выяснилось, что пестициды, помогающие повысить урожайность, могут оказывать губительное влияние на здоровье людей и даже животных. Учёные также сравнили влияние пестицидов на организм человека с влиянием курения.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые работают с пестицидами, риск появления неходжкинской лимфомы, лейкемии и рака мочевого пузыря больше, чем у курильщиков.

В проведённом исследовании приведён список из 69 пестицидов, которые способны вызвать специфические виды онкологии, сообщает Naked Science.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Последние материалы
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
"СОГАЗ" выплатит страховки пострадавшим при ЧП с поездом в Волгоградской области
Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу
Путешествие по Амурской области
Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников