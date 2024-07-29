Naked Science: пестициды, используемые для повышения урожайности, могут вызывать специфические виды онкологии

Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из США провели исследование, в котором выяснили как пестициды, которые используются в сельском хозяйстве, влияют на здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, CC BY-SA 4.0

В результате масштабного исследования выяснилось, что пестициды, помогающие повысить урожайность, могут оказывать губительное влияние на здоровье людей и даже животных. Учёные также сравнили влияние пестицидов на организм человека с влиянием курения.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые работают с пестицидами, риск появления неходжкинской лимфомы, лейкемии и рака мочевого пузыря больше, чем у курильщиков.

В проведённом исследовании приведён список из 69 пестицидов, которые способны вызвать специфические виды онкологии, сообщает Naked Science.