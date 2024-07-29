В борьбе с высоким уровнем глюкозы в крови помогает правильное питание, спорт и вода

Этот напиток поможет снизить уровень сахара в крови

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для снижения уровня сахара в крови необходимо пить воду.

Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, CC BY-SA 4.0

При немного повышенном уровне сахара в крови, практически не бывает каких-либо симптомов. Обычно они появляются, когда ситуация уже серьёзная.

Согласно данным руководства по правильному питанию Eatwell Guide, для поддержания оптимального водного баланса в организме ежедневно необходимо выпивать 6-8 стаканов воды.

Дело в том, что при повышенном уровне глюкозы в крови, организм старается вымыть эти излишки с мочой. Из-за этого требуется больше воды для поддержания водного баланса. Именно вода частично поможет избавиться от лишнего сахара.

Помимо воды, необходимы правильное питание и регулярные физические нагрузки.