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В борьбе с высоким уровнем глюкозы в крови помогает правильное питание, спорт и вода

Этот напиток поможет снизить уровень сахара в крови

0:49
Здоровье

Для снижения уровня сахара в крови необходимо пить воду.

Этот напиток поможет снизить уровень сахара в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, CC BY-SA 4.0

При немного повышенном уровне сахара в крови, практически не бывает каких-либо симптомов. Обычно они появляются, когда ситуация уже серьёзная.

Согласно данным руководства по правильному питанию Eatwell Guide, для поддержания оптимального водного баланса в организме ежедневно необходимо выпивать 6-8 стаканов воды.

Дело в том, что при повышенном уровне глюкозы в крови, организм старается вымыть эти излишки с мочой. Из-за этого требуется больше воды для поддержания водного баланса. Именно вода частично поможет избавиться от лишнего сахара.

Помимо воды, необходимы правильное питание и регулярные физические нагрузки.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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