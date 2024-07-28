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По причине вирусов продолжительность жизни людей перестала расти

1:23
Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала годовой доклад по глобальному здоровью World Health Statistics 2024 на своём официальном сайте. В пресс-релизе ВОЗ отметила, что впервые за долгое время продолжительность жизни людей на планете перестала расти.

По причине вирусов продолжительность жизни людей перестала расти
Фото: flickr.com by MCSN Kole E. Carpenter/U.S. Navy, CC BY 2.0

По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 стала причиной этого явления. Ожидаемая продолжительность жизни во всём мире вернулась к значениям 12-летней давности. С 2019 по 2021 год она достигла отметки в 71,4 года, что на 1,8 года меньше, чем ожидалось.

Кроме того, по оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность здоровой жизни снизилась на полтора года и составила 61,9 года. В ВОЗ отметили, что эффект пандемии был неравномерным. Больше всего от коронавируса пострадали различные американские регионы и азиатские регионы на юго-востоке. Там ожидаемая продолжительность жизни сократилась на три года. Наименее подвержен пагубному воздействию оказался запад Тихоокеанского региона, где аналогичный показатель составил всего 0,1 года.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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