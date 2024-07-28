По причине вирусов продолжительность жизни людей перестала расти

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала годовой доклад по глобальному здоровью World Health Statistics 2024 на своём официальном сайте. В пресс-релизе ВОЗ отметила, что впервые за долгое время продолжительность жизни людей на планете перестала расти.

Фото: flickr.com by MCSN Kole E. Carpenter/U.S. Navy, CC BY 2.0

По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 стала причиной этого явления. Ожидаемая продолжительность жизни во всём мире вернулась к значениям 12-летней давности. С 2019 по 2021 год она достигла отметки в 71,4 года, что на 1,8 года меньше, чем ожидалось.

Кроме того, по оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность здоровой жизни снизилась на полтора года и составила 61,9 года. В ВОЗ отметили, что эффект пандемии был неравномерным. Больше всего от коронавируса пострадали различные американские регионы и азиатские регионы на юго-востоке. Там ожидаемая продолжительность жизни сократилась на три года. Наименее подвержен пагубному воздействию оказался запад Тихоокеанского региона, где аналогичный показатель составил всего 0,1 года.