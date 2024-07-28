Врач раскрыла, сколько должен длиться сон, чтобы не умереть

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Врач Беляева: хронический недосып может привести к смерти

1:11
Здоровье

Согласно исследованиям, человеку необходимо спать не менее шести часов в сутки для сохранения продолжительности жизни. Врач общей практики Мария Беляева объяснила, что при несоблюдении этого правила риск ранней смерти повышается на 30%.

Врач Беляева: хронический недосып может привести к смерти
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Специалист подтвердила, что для здорового сна взрослым людям требуется от шести до восьми часов в день. Однако этот показатель индивидуален и зависит от множества факторов. Организм сам сигнализирует о недостатке сна, что проявляется не только ухудшением самочувствия.

"Нарушение внимания, концентрации, сонливость и вялость. Кроме того, хронический недосып отрицательно сказывается на организме: нарушается работа эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем", — уточнила врач.

Врач добавила, что из-за недосыпа могут нарушаться пищевое поведение и обмен веществ, а также обостряться хронические заболевания. Всё это в совокупности может привести к летальному исходу. По заключению медика, недосып может приблизить раннюю смерть на 30%.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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