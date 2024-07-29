Полезно ли питаться однообразно: мнение диетологов

Есть ли преимущества у однообразного питания

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задаются вопросом, можно ли есть одно и то же каждый день.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Полезно или нет питаться однообразно

Однообразная диета не может быть полноценной. В мире нет ни одного продукта, который содержит все необходимые питательные вещества в оптимальных количествах.

Поэтому, чтобы получить все необходимые калории, витамины и микроэлементы, важно разнообразие в рационе.

Кроме того, однообразное питание может негативно сказаться на пищеварении. Постоянное употребление одного и того же продукта может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как запоры, диарея или даже заболевания желудка.

Диетическое разнообразие хорошо тем, что позволяет наслаждаться разными вкусами и не уставать от однообразия.

Диетологи рекомендуют включать в свой рацион овощи и фрукты, так как они богаты клетчаткой, витаминами, фитонутриентами и антиоксидантами. Эти продукты способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления, а также способствуют профилактике различных заболеваний.