Полезно ли питаться однообразно: мнение диетологов

Многие задаются вопросом, можно ли есть одно и то же каждый день.
Однообразная диета не может быть полноценной. В мире нет ни одного продукта, который содержит все необходимые питательные вещества в оптимальных количествах.
Поэтому, чтобы получить все необходимые калории, витамины и микроэлементы, важно разнообразие в рационе.
Кроме того, однообразное питание может негативно сказаться на пищеварении. Постоянное употребление одного и того же продукта может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как запоры, диарея или даже заболевания желудка.
Диетическое разнообразие хорошо тем, что позволяет наслаждаться разными вкусами и не уставать от однообразия.
Диетологи рекомендуют включать в свой рацион овощи и фрукты, так как они богаты клетчаткой, витаминами, фитонутриентами и антиоксидантами. Эти продукты способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления, а также способствуют профилактике различных заболеваний.
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