Производители презервативов под ударом из-за токсичных химикатов

The Guardian: названы презервативы с опасным содержанием токсичных химикатов

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Производители презервативов оказались в центре скандала из-за использования опасных химикатов из группы перфторалкильных и полифторалкильных соединений (PFAS). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование проекта по защите прав потребителей Mamavation. Эксперты проверили несколько марок контрацептивов и обнаружили, что в продукции значительно превышено содержание токсичных веществ, которые могут вызвать проблемы с печенью, щитовидной железой и даже рак.

Лаборатория, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды США, провела тестирование по заказу Mamavation и выявила наличие фтора, маркера PFAS, в 29 продуктах для репродуктивного здоровья. Эти химикаты были обнаружены в сверхтонких презервативах Trojan, известных своей повышенной чувствительностью, причем их уровень почти в два раза превышал содержание в мужских латексных презервативах Union Standard.

Опасные химикаты также были найдены в интимной смазке на водной основе K-Y Jelly Classic и геле Lola Tingling Mint Pleasure Gel.

Исследователь Тереза Хайнц из Института экологической научной политики подчеркнула, что элементы из списка PFAS, которых насчитывается около 15 тысяч, вероятно, использовались для придания изделиям устойчивости к воздействию воды. Эти вещества не разрушаются естественным образом и могут негативно сказываться на здоровье человека, включая репродуктивную систему.